Perello chiama Musolino in consiglio comunale, il presidente dell’Adps lo “accontenta”: “Risponderò al consigliere ipertricotico”

Durante il consiglio comunale di oggi il consigliere comunale del Gruppo misto Daniele Perello ha annunciato un consiglio comunale aperto sul Porto, con l’invito del presidente dell’Authority Pino Musolino. “Vogliamo capire le intenzioni dell’Adsp sui progetti e conoscere le idee sui terreni per cui serve la variante urbanistica da parte del Comune. Mi pare strano che in aula Fratelli d’Italia difenda così a spada tratta lo stesso Musolino”. Chiaro il riferimento al fatto che la nomina dell’attuale numero uno dell’ente marittimo sia stata formalizzata dal Governo giallorosso, il Conte 2. Ma Musolino replica subito e lo fa su Twitter con una stilettata evidente allo stesso Perello, anche se non viene nominato. “Odo rumori di tromba dal Pincio! Garantisco presenza immediata a qualunque seduta di consiglio, con o senza il cortese invito del consigliere ipertricotico! Però il ritardare ancora il PIP ritarda il futuro a Civitavecchia, non a me che sono umile servitore”.