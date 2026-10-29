Momenti di apprensione nel pomeriggio lungo la strada provinciale 3B, che collega Allumiere a Tolfa, dove un’autovettura si è capovolta per cause ancora da chiarire. L’episodio si è verificato intorno alle 17.30, nella zona di Cavaccia, in prossimità del campo sportivo.

A seguito della perdita di controllo del mezzo, il conducente, alla guida di una piccola utilitaria, è finito con l’auto ribaltata. La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio degli accertamenti.

La richiesta di intervento ha fatto scattare l’uscita dei Vigili del fuoco di Civitavecchia. Quando la squadra è arrivata sul luogo dell’accaduto, l’uomo era già riuscito a liberarsi autonomamente dall’abitacolo, senza attendere l’intervento dei soccorritori per uscire dal veicolo.

I pompieri della caserma Bonifazi hanno quindi collaborato con gli operatori sanitari del 118 nelle operazioni di assistenza al conducente. Dopo le prime valutazioni mediche, l’uomo è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Completate le operazioni di soccorso, i Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’automobile e l’area circostante, ripristinando le condizioni necessarie a evitare ulteriori rischi.