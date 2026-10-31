“Percorso condiviso è passaggio importante per il futuro produttivo e occupazionale”

"La definizione di un percorso condiviso tra Comune di Civitavecchia e Consorzio Industriale del Lazio è fondamentale", lo dichiara il deputato Alessandro Battilocchio

«La definizione di un percorso condiviso tra Comune di Civitavecchia e Consorzio Industriale del Lazio emersa ieri rappresenta un passaggio importante per il futuro produttivo e occupazionale del territorio. Accolgo con soddisfazione questa accelerazione, che deve ora tradursi in atti concreti e in un calendario preciso dei prossimi adempimenti».

Lo dichiara il deputato Alessandro Battilocchio (Forza Italia), promotore degli interventi legislativi ad hoc per la riconversione industriale di Civitavecchia, commentando gli esiti del tavolo istituzionale che si è tenuto ieri in città alla presenza del Commissario Straordinario di Governo Roberta Angelilli, dedicato alla pianificazione e alla valorizzazione delle aree produttive.

«Desidero esprimere apprezzamento per il lavoro svolto fino a oggi dal Commissario Angelilli, che ha dato continuità al confronto tra le istituzioni e mantenuto alta l’attenzione sulle prospettive di reindustrializzazione. La cornice legislativa che abbiamo promosso vede riconosciuta, in apposite norme a mia prima firma, la specificità di Civitavecchia (e Brindisi) e la necessità di un’attenzione istituzionale nazionale ai territori. Oggi, proprio grazie a quelle leggi, siamo a buon punto e possiamo impostare con pragmatismo i prossimi passi, sulla base delle progettualità formalmente presentate in risposta a specifico bando.

Valuto positivamente anche la rinnovata disponibilità del Comune di Civitavecchia a procedere, insieme al Consorzio Industriale del Lazio, lungo il percorso necessario a rendere le aree effettivamente disponibili per gli insediamenti produttivi. L’impegno ad affidare al Consorzio la pianificazione delle aree industriali costituisce un primo passaggio concreto, da portare a compimento con tempestività e piena collaborazione istituzionale. Le rappresentanze delle imprese hanno posto una questione centrale, che condivido: il tempo è un fattore decisivo. L’interesse manifestato dai potenziali investitori richiede risposte amministrative e urbanistiche tempestive. Occorre dare certezze sulla disponibilità delle aree e sui tempi delle procedure, affinché le opportunità emerse possano diventare progetti realizzati, evitando che ritardi e incertezze spingano gli investimenti verso altri territori».

«Assicuro il mio pieno sostegno istituzionale a tutti i prossimi passaggi del percorso e al confronto con il Governo, anche in vista dell’incontro del 13 novembre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Abbiamo il dovere di accompagnare questa fase con responsabilità e continuità, facendo convergere il lavoro delle istituzioni e il contributo del sistema produttivo verso un obiettivo comune: costruire per Civitavecchia una prospettiva industriale solida, capace di valorizzare le competenze presenti e generare occupazione duratura.” conclude Battilocchio.