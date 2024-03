Per PAGINEaCOLORI la scrittrice Silvia Vecchini incontra i bambini della primaria dell’IC “Ettore Sacconi”

Il programma della seconda parte di PAGINEaCOLORI prosegue domani 8 marzo con Silvia Vecchini. Scrittrice di libri per bambini e romanzi per ragazzi, Vecchini incontrerà al Cinema Etrusco di Tarquinia, dalle 9 alle 11, nel giorno della sua riapertura ufficiale con una nuova gestione, gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria dell’IC “Ettore Sacconi” che, attraverso un percorso didattico curato dalle insegnanti, hanno approfondito la conoscenza di alcune opere dell’autrice. Dopo l’incontro con Alberto Pellai, psicoterapeuta dell’età evolutiva, medico e scrittore, un altro prestigioso ospite per il festival della letteratura illustrata per ragazze e ragazzi e delle arti visive. Appassionata di poesie Vecchini ha scritto un graphic novel che ha ricevuto il premio Boscarato come miglior fumetto per bambini e ragazzi e il premio Orbil Balloon. Scrive sceneggiature per storie a fumetti della rivista Gbaby e rubriche per Il Giornalino. Alcuni dei suoi libri sono stati tradotti in Francia, Spagna, Polonia, Corea del Sud e in altri paesi. Incontra bambini e ragazzi nelle scuole, in biblioteca e nelle librerie per letture e laboratori di scrittura. Il festival PAGINEaCOLORI è organizzato con il sostegno del Comune di Tarquinia (assessorato alla cultura e biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”) e dell’UniCoop Tirreno – Sezione Soci Etruria. Ha il contributo di Isam Srl ed è in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Dandelion, l’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, il Centro di aggregazione giovanile di Tarquinia e la Società Tarquiniense d’Arte e Storia.