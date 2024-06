“Una cerimonia profonda e ricca di significato che ci consente di non dimenticare mai quanto importante sia la nostra patria e la nostra repubblica. Oggi vivo la Festa della Repubblica con una particolare emozione, ripercorrendo nella mia mente e nel cuore l’esperienza indimenticabile che ho vissuto in questi cinque anni da sindaco.

Grazie a tutte le persone e le autorità presenti non solo questa mattina ma durante tutto il mio mandato, per aver condiviso con me un percorso caratterizzato dai valori di democrazia e libertà che oggi festeggiamo. Viva l’Italia, viva Civitavecchia, viva la Repubblica”, lo afferma il sindaco Ernesto Tedesco.