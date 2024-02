Per completare i lavori allo stadio Fattori necessari 5,5 milioni di euro

Oltre 5 milioni di euro. E’ la somma che servirà per completare i lavori allo stadio “Giovanni Maria Fattori”. Lo si apprende dagli allegati al bilancio di previsione che arriverà in consiglio comunale il prossimo 9 febbraio. Tre le indicazioni che confermano l’entità dell’ingente somma da investire, la prima, sotto la voce “contributi sportivi”, con due riferimenti, uno con la spesa che deve essere sostenuta nel 2024, da € 2.100.000,00. L’altro, per il 2025, da ulteriori tre milioni di euro. Ce n’è un terzo, nella casella “diverso utilizzo mutuo post rendiconto”, in questo caso da 400 mila euro. Prezzo gonfiato rispetto a tre anni fa e di fatto quasi raddoppiato, a causa dei rincari ma anche del materiale da smaltire, trovato dalla ditta dopo alcuni scavi effettuati nei primi mesi di lavori.