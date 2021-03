Pepe: “Ombrelli gialli, protezione dai soprusi contro le donne”

Per l’8 Marzo, via Trieste si colora di giallo. L’iniziativa è stata proposta e seguita dal consigliere Pepe, in stretta collaborazione con il Sindaco Ernesto Tedesco e in accordo con le colleghe di maggioranza Mari, Morbidelli e La Rosa: “Quest’anno, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, abbiamo deciso di appendere decine di ombrelli gialli nel cuore del nostro centro storico”. “Non una semplice istallazione artistica” specifica il consigliere Pepe, “ma un colpo d’occhio bello e d’impatto dove l’ombrello simboleggia la protezione verso tutti i soprusi e le violenze che purtroppo ancora oggi subiscono le donne. Un ringraziamento va agli uffici, che hanno saputo organizzare l’iniziativa, e a quanti vi hanno fattivamente collaborato”.