Pepe e Cacciapuoti lasciano la Lega, Tedesco tuona: “Sono fuori dalla maggioranza”

Non l’ha presa per nulla bene il sindaco Ernesto Tedesco. A margine del consiglio comunale che si è svolto oggi sul tema dehors, il primo cittadino ha commentato il passaggio al Gruppo misto dei consiglieri comunali, ex Lega, Elisa Pepe e Raffaele Cacciapuoti: “Aspetto di conoscere le motivazioni di questa decisione perchè io ancora non le conosco – spiega il sindaco, anche lui in quota Carroccio -. Ma posso dire che questa scelta li pone fuori dalla maggioranza, non solo dal mio partito. Ambizioni personali e incarichi? Io non lo so, ho letto alcune cose sui giornali. Sono un dirigente provinciale della Lega e porterò questa situazione ai piani alti del partito”.