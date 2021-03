Pepe: “Associazionismo e diritti per gli animali nel nome di Luigi Peris”

“I volontari della Gen si stanno affermando come un punto di riferimento dell’associazionismo comunale, in particolare nel monitoraggio del territorio e nella cura dei diritti degli animali"

Il consigliere comunale Elisa Pepe esprime soddisfazione per l’intitolazione alla memoria di Luigi Peris della sede dell’associazione di volontariato Guardia Ecozoofila Nazionale. “I volontari della Gen si stanno affermando come un punto di riferimento dell’associazionismo comunale, in particolare nel monitoraggio del territorio e nella cura dei diritti degli animali. Particolarmente significativo che la cerimonia, alla quale hanno preso parte il Vicesindaco Magliani e l’Assessore Roscioni, sia stata seguita dal primo Week end del Microchip organizzato da Emergenze Pelose, sempre nel nome di Luigi Peris, che agli animali e ai servizi ad essi collegati ha dedicato la sua esistenza. Anche questa volta, si è registrata un’importante adesione che ha permesso l’impianto di oltre 200 microchip”. “Purtroppo non ho potuto partecipare personalmente alla cerimonia, ma doveroso è ringraziare chi, anche nella scia degli insegnamenti ricevuti da Luigi, punto di riferimento insostituibile, continua con costanza ed amore incondizionato a mettersi al servizio della comunità”, conclude il consigliere Pepe.