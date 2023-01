Pd verso il congresso: “Un percorso che porta alla ricostituzione del partito”

“Si è avviato, ormai da qualche settimana, il percorso congressuale che, attraverso un ampio coinvolgimento degli iscritti ed elettori, condurrà ad una, come l’abbiamo opportunamente definita, “ricostituzione” del Partito Democratico. Si tratta, come non sfuggirà a tutti coloro che abbiano onestà intellettuale, di una operazione coraggiosa che impegnerà l’intero corpo del partito in una profonda analisi della propria funzione, dentro il quadro della nostra democrazia rappresentativa, che assegna proprio ai partiti un ruolo di fondamentale a garanzia dei principi democratici, alla base della nostra Costituzione. Sarà una discussione senza rete e aperta, che coinvolgerà tutto il Paese, anche rivolta a quanti guardano al Partito Democratico come ad una risorsa, a disposizione di un più ampio fronte progressista in grado da un lato di fermare le destre e dall’altro di rappresentare, auspichiamo nel modo migliore, gli interessi di quegli strati sociali più esposti alle conseguenze di un sistema economico che si mostra crudele, proprio nei confronti dei più deboli. Per dar modo a tutti coloro che volessero partecipare al nostro percorso congressuale, in maniera diretta e dall’interno, in qualità di iscritti a pieno titolo del Partito Democratico, si comunica che presso il nostro Circolo in via Friuli- Campo dell’Oro- a partire da lunedì 16 p.v., e per tutti giorni feriali sino al 31 gennaio p.v., dalle ore 17,00 alle ore 19,00 vi sarà la possibilità o di iscriversi per la prima volta o, per i già iscritti, di confermare la propria adesione al Partito Democratico”. Lo dichiara il segretario dem Piero Alessi.