Pd: “Tedesco ha messo in pratica tutte le nostre proposte”

“Modifica dell’ordinanza sulla movida, esenzione Tosap, stop ad aumento IRPEF, rinegoziazione mutui per reperire nuovi fondi. La Giunta Tedesco mette in pratica, finalmente, tutte le proposte che abbiamo avanzato, sebbene inizialmente abbia reagito a queste nostre proposte con sfottò da bulli. Ma in fondo si dice che “l’arroganza partí a cavallo e tornò a piedi”. Visto e considerato il loro immobilismo, dovuto probabilmente al teatrino ricorrente dei litigi sulla spartizione delle poltrone, desideriamo continuare a prenderli per mano e guidarli verso ulteriori idee di governo. A tal proposito li invitiamo ad aprire al più presto un tavolo su CSP. Nel silenzio assoluto l’azienda continua a perdere, avvitata ancora su molti sprechi, mentre caso strano l’amministrazione litiga sulla privatizzazione e nel frattempo manda a casa 52 dipendenti che finora funzionavano, lavorando sulla raccolta differenziata. Siamo assolutamente disposti a continuare a lavorare per Civitavecchia, mentre loro litigano, ma che almeno ci mettano a disposizione il famoso piano industriale che, a loro detta, dovrebbe essere pronto da un mese, ma che ancora nessuno ha visto.