PD Tarquinia: “L’amministrazione comunale partecipi al bando per l’istituzione del consiglio comunale dei giovani”

“L’amministrazione comunale partecipi al bando per l’istituzione del consiglio comunale dei giovani.

La regione Lazio, con avviso pubblico n. G14931 del 09/12/2020 del 09/12/2020 ha approvato la concessione di contributi per la promozione di strumenti di partecipazione alla vita politica e amministrativa locale previsti dalla l.r. n. 20/2007.

Nello specifico, l’intervento è orientato a favorire la partecipazione ai processi decisionali locali dei giovani in fascia di età compresa tra i 14 ed i 25 anni, con un contributo massimo previsto fino ad € 6.000,00 per l’istituzione ed € 5.000,00 per la gestione dei Consigli dei Giovani.

Il termine per la partecipazione all’avviso menzionato è indicato nel 31/03/2021.

Non possiamo non notare come – secondo le rilevazioni del Parlamento Europeo relative all’ultima tornata elettorale – il tasso di partecipazione elettorale dei giovani (con particolare riferimento alla fascia di età 18-24 anni) sia il più basso in relazione all’intera popolazione, attestandosi ad una media del 41,50% tra i vari paesi europei, contro una media complessiva del 50,60%, e dunque significativamente più bassa rispetto alle altre fasce di età (46,9% per la fascia 25-39; 51,6% per la fascia 40-54%; 54,30% nella fascia 54,3%).

In Italia la situazione non si discosta troppo da questi numeri, ed anzi – a fronte di una partecipazione complessiva del 54,5% – i giovani tra i 18 ed i 24 anni che hanno partecipato al voto sono stati il 43,6%: un divario ben più ampio rispetto alla media europea, ed al tempo stesso con le altre fasce di popolazione su scala nazionale.

Questi dati si inseriscono poi in un evidente calo della partecipazione elettorale nazionale, sia che si guardi alle elezioni europee, sia che si guardi a quelle nazionali, peraltro in controtendenza con l’andamento complessivo dell’Unione Europea.

Riteniamo dunque che interventi di questo tipo, quali appunto l’istituzione di Consigli comunali dei Giovani, siano da porre in essere con decisione, con l’obiettivo di sensibilizzare, dare rilievo ed importanza alla fascia di popolazione al contempo meno rappresentata e meno partecipe.

Crediamo fortemente che l’apporto dei giovani alla politica sia imprescindibile, soprattutto in una fase in cui la spinta propulsiva che da essi proviene può difficilmente essere eguagliata, ed il loro apporto – anche nelle piccole realtà locali – può (e deve) essere di indubbio ausilio e supporto a quella del consiglio comunale.

Ringraziamo la federazione provinciale dei Giovani Democratici di Viterbo che con solerzia si sta adoperando per porre all’attenzione di tutti i comuni della provincia una tale occasione. Il fatto che siano i giovani a spingere fortemente per l’introduzione di un organo di loro rappresentanza deve essere – a nostro avviso – indice della necessità di proseguire in questa direzione.

Noi li ringraziamo per il lavoro che svolgono e stanno svolgendo, e chiediamo che questa amministrazione si dimostri sensibile nei confronti delle nuove generazioni, accogliendo la nostra proposta ed adoperandosi in questi giorni per partecipare al bando, predisponendo tutto quanto necessario per l’istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani di Tarquinia.”

A dichiararlo il PD Tarquinia