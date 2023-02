Pd locale in controtendenza: “Iscrizioni in crescita”. Torna l’ex segretario Leopardo

“Mentre siamo impegnati, come è naturale che sia, nella competizione elettorale per le prossime elezioni regionali del 13 febbraio, sostenendo con grande convinzione Alessio D’Amato alla presidenza del Lazio, stiamo anche preparandoci alla celebrazione del nostro Congresso in linea con le scelte nazionali. Il congresso di Circolo del PD di Civitavecchia si svolgerà, presso i nostri locali, il prossimo sabato 18 febbraio con una discussione plenaria e aperta , nella quale verranno illustrate le mozioni relative ai quattro candidati alla carica di Segretario del PD (Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli) e nella mattinata di domenica 19 febbraio si chiuderanno i lavori con le relative votazioni, riservate ai soli iscritti, che dovranno selezionare i due candidati che si confronteranno, per la scelta definitiva con lo strumento delle Primarie, in votazioni aperte a iscritti e non iscritti domenica 26 di febbraio. A questo proposito segnaliamo che, in uno dei momenti più difficili della vita del PD, nella nostra realtà locale cresciamo. Il 31 di gennaio si sono chiuse, come prescritto dal nostro regolamento, le nuove iscrizioni. Abbiamo registrato, assieme ai Giovani Democratici un aumento complessivo di 113 nuovi iscritti che si aggiungono ai circa 600 del 2021 che, come molti tra loro hanno già iniziato a fare, hanno tempo sino al 19 febbraio, ultimo giorno di celebrazione del nostro Congresso, per confermare la propria adesione. Che uomini, donne e giovani, anche nella nostra città, chiedano la tessera del PD impegnandosi in politica e dichiarando in modo aperto la propria scelta di campo è qualcosa che ci riempie di soddisfazione, perché si riconosce il lavoro svolto; dall’altro, pensiamo si tratti di un salutare messaggio per l’intero sistema democratico. Siamo infatti convinti che l’impegno diretto dei cittadini rimanga, oggi come ieri, una essenziale e insostituibile risorsa per lo sviluppo delle comunità”.

Il ritorno. E’ rientrato alla base dem infine l’ex segretario Enrico Leopardo. “Manca meno di un mese alle primarie per la segreteria del PD, un partito che a livello locale ho avuto il piacere di rappresentare cercando di creare una squadra politica composta da giovani e meno giovani, ognuno con le proprie professionalità e competenze che, ad oggi, ringrazio ancora per il lavoro che in quegli anni abbiamo fatto insieme e a tutto l’impegno che mettevamo quotidianamente. Con Bonaccini rivivo, ascoltando le Sue proposte, quell’entusiasmo che avevo perso. La Sua mozione inizia con una famosa citazione. “Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per uno” di Enrico Berlinguer. Mi piace la Sua idea in ordine al rilancio dei circoli, sia quella di una scuola politica per formare la nuova classe dirigenziale e condivido inoltre le sue linee sui grandi temi dal fisco, ai diritti e altro ancora. Dopo una lunga riflessione e pausa politica, con Bonaccini come candidato a Segretario torno a votare convintamente un uomo politico che vorrei alla guida del Partito Democratico”.