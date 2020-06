Pd: “La trattativa privata Enel-Mecozzi/La Rosa è una cosa gravissima”

“Riteniamo gravissimo quanto riferito dalla Consigliera Fabiana Attig durante la seduta consiliare di Bilancio, rispetto presunti accordi e ridiscussioni di convenzione in via privata tra Enel e i consiglieri Mecozzi e La Rosa, esautorando del tutto sia il Consiglio Comunale sia la Commissione consigliare competente. Non solo i Consiglieri di opposizione, come del resto ha fatto il Capogruppo del PD Marco Piendibene, ma anche quelli di maggioranza dovrebbero esigere immediata chiarezza, su un tema peraltro fin troppo sensibile sotto l’aspetto ambientale, tale da rendere ineludibile il coinvolgimento della città e dei suoi rappresentanti istituzionali. Ci chiediamo, quindi, se esista questa trattativa condotta privatamente da parte di consiglieri comunali a nome della collettività e se questa sia l’ennesimo baratto al ribasso dei famosi 300 mln. Se fosse realtà ci troveremmo davanti ad un atto grave e lesivo per il futuro della città. Che il Sindaco convochi immediatamente un Consiglio Comunale e che chi ha lavorato all’ombra della ciminiera esca immediatamente allo scoperto e riferisca in Consiglio”, lo dichiara il Pd di Civitavecchia.