Pd: “La Giunta Tedesco aumenta numero e costo dei parcheggi e continua a smembrare Csp”

“La Giunta Tedesco aumenta il numero, l’orario ed il costo dei parcheggi a pagamento. Riteniamo sbagliata ed ingiustificata la delibera di Giunta, con cui il Sindaco decide di far pagare a Civitavecchia la pessima gestione delle partecipate comunali. CSP continua a perdere, perché la maggioranza ha passato questi due anni di amministrazione a litigare, azzannandosi per i posti di comando, senza mai trovare il tempo di riorganizzare in maniera virtuosa le società comunali. Viceversa ha iniziato un’operazione di smembramento delle stesse, esternalizzando il servizio di cura del verde. Contestualmente però alza il costo dei parcheggi a pagamento, aumentando l’orario in cui è obbligatorio pagare ed il numero dei posti. Quindi se da una parte toglie i soldi a CSP, consegnando ai privati i servizi per cui CSP veniva pagata, dall’altra li fa rientrare togliendoli dalle tasche dei cittadini. Ci chiediamo se questa decisione sia del Sindaco o se, come accade da diverso tempo a questa parte, dietro ci siano i veri capi di maggioranza; nel qual caso chiediamo a Tedesco di mettere una buona parola con il vero capo dell’amministrazione, perché Civitavecchia non è in grado di reggere l’urto di nuove tasse”, lo dichiara il Pd Civitavecchia.