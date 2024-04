Pd in conclave per sciogliere le riserve sul toto-sindaco: Piendibene o primarie

In programma un incontro con i vertici regionali del partito per sbrogliare la matassa in relazione alle scelte politiche sul candidato sindaco

Settimana decisiva per le sorti del centrosinistra, in vista delle elezioni comunali che si terranno l’8 e il 9 giugno. In programma un incontro con i vertici regionali del partito per sbrogliare la matassa in relazione alle scelte politiche sul candidato sindaco. Il Pd è come noto diviso sulle modalità.

Una parte è convinta di avere già in casa il candidato giusto, il capogruppo in consiglio comunale Marco Piendibene, che la segreteria locale ha proposta un paio di mesi fa in via sperimentale. Un’altra invece spinge per le primarie, altrettanto convinta che su Piendibene non ci sia condivisione di tutta la coalizione, di cui fanno parte anche Avs, Italia Viva e Demos.

In questo senso si sono espressi ufficialmente il consigliere comunale e presidente della Cpc Patrizio Scilipoti ma anche il sindaco di Santa Marinella, iscritto a Civitavecchia, Pietro Tidei. Chissà che il meeting con Daniele Leodori&company non serva per spezzare finalmente un impasse molto pericoloso, ad un paio di mesi dal voto.