Pd e M5stelle applaudono al “no” della Lombardi al gas a TVN

“Il ‘NO’ della Regione alle centrali a gas rappresenta la vittoria della città, dei territori e di tutte le forze politiche, sindacali e associative che da subito si sono battute, costruendo una vera e propria Resistenza, anche contro chi sosteneva fosse ormai una decisione già presa e dunque inutile da contrastare. Bene, in tal senso, la sinergia tra il Partito Democratico e il Movimento 5 stelle, la cui entrata in maggioranza in Regione rappresenta, oggi ancora di più, un elemento sicuramente positivo. Le istituzioni regionali hanno scelto di difendere il nostro litorale, dando un segnale nuovo ed inequivocabile: la Politica vicina ai cittadini esiste ancora. Su queste fondamenta, ora, abbiamo il dovere e la possibilità di costruire un futuro basato su uno sviluppo in linea con la next generation eu”, lo dichiara il Pd Civitavecchia.

M5 stelle. “Per la prima volta in maniera esplicita la regione Lazio si è dichiarata contraria alle centrali a gas grazie attraverso le parole dell’Assessore Regionale alla Transizione ecologica Roberta Lombardi. Costretti per decenni a subire servitù imposte dall’alto che hanno bloccato ogni tipo di sviluppo economico alternativo, finalmente s’intravede una luce in fondo al tunnel dopo anni di indifferenza politica nei confronti delle problematiche che hanno sempre attanagliato la nostra città. Come gruppo movimento 5 stelle di Civitavecchia continueremo a dare il nostro contributo fornendo soluzioni concrete ed idonee per evitare questa nuova minaccia ambientale, come ad esempio i limiti invalicabili del PTPR che da tempo abbiamo evidenziato e portato all’attenzione di tutti, dalla regione ai ministeri. Oggi sono stati posti al tavolo del lavoro di Civitavecchia punti importanti: distretto delle energie rinnovabili, economia circolare, riconversione aziende e riqualificazione professionale. Si tratta di temi che come civitavecchiesi, attenti all’ambiente e allo sviluppo sostenibile, abbiamo sempre sognato e il fatto che oggi vengano indicati da un assessore regionale come soluzioni percorribili per il nostro territorio fa ben sperare che stavolta il vento sia veramente cambiato”. Il Gruppo consiliare M5Stelle.