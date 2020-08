Pd Civitavecchia: “Una pioggia di milioni per il Porto grazie al Governo”

“Il governo, e in particolare il Partito Democratico a tutti i livelli politici ed istituzionali, sul porto di Civitavecchia e in generale sul network che ricade nelle competenze dell’Autorità portuale di Civitavecchia fa sul serio. Il PD locale si era da subito attivato per promuovere provvedimenti a sostegno della nostra economia portuale: provvedimenti che il governo e il Parlamento hanno prontamente recepito. A questi si aggiungono i poderosi stanziamenti che la Ministra De Micheli ha annunciato e per una cospicua parte già “sbloccato” – 100 milioni pronti subito, 110 già stanziati, 400 in arrivo –: Civitavecchia sarà finalmente dotata delle infrastrutture logistiche che le permetteranno di poter competere ai massimi livelli anche sul piano del traffico merci, che andrà ad aggiungersi al traffico crociere, momentaneamente fermo per l’emergenza covid19 ma che, come affermato recentemente dal premer Conte, ripartiranno nel mese di agosto, perché le «navi da crociera che devono ricominciare a viaggiare perché il turismo è un pezzo fondamentale della nostra economia» (fonte: “Corriere della Sera”). Evidentemente, chi si augurava il tracollo del porto di Civitavecchia per poter “lucrare” propagandisticamente sulle sciagure di imprese e lavoratori; così come chi lamentava il presunto, alla luce dei fatti immaginario – per non dire “iettatorio” … – disinteresse del Governo e del PD nazionale e regionale, grazie ai continui solleciti del circolo di Civitavecchia, farà bene a ripensare la propria strategia: il lavoro serio paga, le profezie di sventura e le chiacchiere al vento no”, afferma il Partito democratico di Civitavecchia.