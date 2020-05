Pd: “Assembramenti al Pirgo? Prevenire è meglio che curare”

"In un momento delicato come questo, la città ha bisogno di sicurezza per non vanificare tutti i progressi fatti finora. Come tutti sanno, "prevenire è meglio che curare". Lo dichiara il Pd di Civitavecchia

“Le immagini girate sui social, che mostrano assembramenti evidenti ed importanti in zona Pirgo, rappresentano un campanello d’allarme per il nostro territorio su cui le Istituzioni non possono e non devono dormire. Proprio perché è facile aspettarsi che la voglia di ricominciare offuschi il buon senso comune, sta al Sindaco dare direttive alla polizia locale, coinvolgendo anche le forze dell’ordine statali, affinché vigilino sul rispetto delle norme di distanziamento sociale nell’esercizio di un progressivo ed attento ritorno alla vita di tutti i giorni. Questo percorso non può essere lasciato al solo sentire comune dei cittadini e, soprattutto, deve avvenire prima e non a fatti compiuti. Esiste un’amministrazione votata e pagata anche per far rispettare le regole. In un momento delicato come questo, la città ha bisogno di sicurezza per non vanificare tutti i progressi fatti finora. Come tutti sanno, “prevenire è meglio che curare”. Lo dichiara il Pd di Civitavecchia.