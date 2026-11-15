Pomeriggio al cardiopalma al Tamagnini dove il Civitavecchia si è imposto per 4-2 sul Real Monterotondo nell’undicesima giornata di andata del campionato di Eccellenza. Ospiti avanti 2-0 nel primo tempo con la doppietta di Riccucci. Poi solo Vecchia con Crocchianti, due gol, De Costanzo e Fontana. La vetta ora dista 9 punti, Funari e compagni accorciano dal Rieti che in mattinata ha pareggiato a Fregene.