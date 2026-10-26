Paura a Santa Marinella, auto a GPL avvolta dalle fiamme in via Augusta

Le operazioni di spegnimento e di successiva messa in sicurezza dei VVF hanno consentito di neutralizzare il pericolo e ripristinare condizioni di sicurezza nell'area interessata

Momenti di apprensione questa sera a Santa Marinella, dove i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per domare un incendio che ha coinvolto un’automobile alimentata a GPL.

L’allarme è scattato intorno alle 20, quando, per ragioni ancora da chiarire, il veicolo ha preso fuoco in via Augusta. La squadra del distaccamento civitavecchiese, giunta rapidamente sul posto, ha avviato le operazioni per estinguere le fiamme e impedire che il rogo raggiungesse le strutture circostanti.

Durante le fasi dell’intervento, i pompieri hanno constatato che il fuoco aveva già iniziato a interessare la recinzione dell’edificio adiacente alla vettura, rendendo necessario un intervento tempestivo per circoscrivere l’incendio.

Le operazioni di spegnimento e di successiva messa in sicurezza hanno consentito di neutralizzare il pericolo e ripristinare condizioni di sicurezza nell’area interessata.

Determinante la rapidità d’azione degli uomini della caserma Bonifazi, che sono riusciti a evitare che le fiamme si estendessero alle altre automobili in sosta nelle immediate vicinanze. Restano da accertare le cause che hanno originato l’incendio.