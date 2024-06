Gli atleti della DEBBY ROLLER TEAM tornano dai Campionati Italiani su Strada della F.I.S.R. (Federazione Italiana Sport Rotellistici) con 5 preziose medaglie di cui 2 Ori. La prima fase svolta a Paderno D’Adda (LC) dal 17 al 19 Maggio al centro sportivo “Enzo Bearzot” nel circuito stradale di 290 mt a giro, per le categorie Ragazzi 12 (12 anni) e Ragazzi (13-14 anni) e la seconda fase a San Benedetto del Tronto dal 23 al 26 Maggio nel circuito stradale “Teresa e Pietro Merlini” di 400 mt a giro, per le categorie Allievi (15-16 anni), Juniores (17-18 anni) e Seniores (dai 19 in su).

Nella prima fase a Paderno D’Adda e nelle categorie e Ragazzi a mettersi in evidenza è stata Emili Cani che conquista la Medaglia d’Oro nella mt 3.000 a Punti in una gara difficilissima, dove per ben 2 volte le avversarie sono andate in fuga e lei è riuscita a ricucire lo strappo e a raggiungere il maggior numero di punti che le hanno permesso di vincere il suo primo Titolo Italiano.

Sempre nello stesso campionato, ma nella categoria Ragazze 12 conquista una grandissima Medaglia di Bronzo, Valeria Princigalli nella mt 2.000 a Punti.

Nella seconda fase a San Benedetto del Tronto e nella categoria Juniores a brillare è la solita Elisa Folli che appena ripresa da un infortunio che l’ha tenuta sulle spine fino all’avvio del Campionato, conquista prima una ottima Medaglia di Bronzo nella mt 10.000 a Punti e successivamente il Titolo di Campionessa Italiana il giorno dopo nella mt 15.000 ad Eliminazione.

Ancora una Medaglia di Bronzo in questa seconda fase che questa volta arriva nella categoria Allievi da Simone Piccoli in una grande prova personale.

Nella prima fase fuori dal podio ma nei primi 10 troviamo Alice Zorzi che conquista l’8^ posizione nella mt 3.000 a Punti della categoria Ragazze. Nella stessa categoria staccate di pochissimo troviamo all’11^ posizione Novella Cozzolino, alla 15^ Beatrice Conti, alla 18^ posizione Alice Beck, alla 33^ Daria Tallarico, alla 34^ Siria Tallarico, alla 43^ Ginevra Di Tecco e alla 66^ Giada Cavalli.

Nella categoria Ragazze 12 troviamo Cristina Pilli 17^ e Giorgia Cosman 19^.

Nella seconda fase a San benedetto del Tronto, troviamo nella categoria Allieve al 16° posto Sofia De Amicis nella mt 100. Sempre tra le Allieve Giulia Michettoni 43^ nella Punti. Nella categoria Juniores alla 37^ posizione Eleonora Bocchini.

I tecnici Andrea Farris, Valentina Manca sono soddisfatti dei risultati e delle medaglie conquistate, dichiarando che si veniva da un brutto periodo di infortunati a causa di numerose cadute nella stagione in corso, inoltre ancora cadute durante questi ultimi Campionati Italiani che hanno compromesso a molti di raggiungere le posizioni meritate, ad aggiungersi delle dubbie scelte arbitrali che hanno penalizzato delle atlete nel passaggio in finale. Pertanto un Campionato difficilissimo, soprattutto mentalmente, si aggiungono alla difficoltà nel prepararlo, non avendo un circuito stradale idoneo, pertanto i tecnici continuano ringraziando ed elogiando i propri ragazzi per aver ottenuto questi risultati con tutte le problematiche avute.

Il prossimo appuntamento più importante sarà riservato alle categorie Giovanissimi (8-9 anni) ed Esordienti (10-11 anni) per la competizione nazionale più importante dell’anno a loro riservata, ovvero i Giochi Nazionali per Società che si svolgeranno dal 14 al 16 Giugno al palazzetto di Fanano in provincia di Modena.