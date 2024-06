Ancora medaglie per gli atleti della DEBBY ROLLER TEAM, questa volta ai Giochi Nazionali per Società 2024 evento in memoria del presidente federale amante dei bambini Bruno Tiezzi, massima competizione a livello nazionale per le categorie Giovanissimi (8-9 anni) ed Esordienti (10-11 anni) suddivise in maschili e femminili, dove i 582 atleti più forti d’Italia si sono confrontati nelle 4 rispettive distanze di gara, del regolamento della Federazione Sportiva Nazionale Skate Italia, dal 14 al 15 Giugno nella superficie di mt 30 x 60 del palaghiaccio di Fanano (Mo) in versione estiva.

A brillare ancora una volta in questa stagione sportiva nella categoria Giovanissimi è Leon Serracchiani che conquista 2 medaglie d’Argento rispettivamente nella gara di Destrezza “Onda” e nella “5 Giri Sprint”.

Nella categoria Esordienti maschile, buone prestazioni nella “8 Giri Sprint” per i promettenti Kevin Bocu 20° e per Leonardo Tatulli 26° su 118 avversari.

Nella categoria Esordienti femminile altra buona prova nella “8 Giri Sprint” per Greta Cardicco Ciccione che conquista la 24^ posizione su 256 avversarie.

Sempre nelle Esordienti femminile nella “8 Giri Sprint” troviamo Emma Mellini al 73^ e Flavia Crusco 111^ sempre su 256 concorrenti.

Ancora nelle Esordienti femminile ma nella “Doppia Sprint” troviamo Ainhoa Izzo Madrid alla 56^ posizione e Beatrice Pepe alla 143^ posizione sempre su 256 atlete. I tecnici Andrea Farris, Valentina Manca, rientrano da Fanano con altre 2 importantissime medaglie, e buone prestazioni da tutta la rappresentativa DEBBY, visione molto importante data la giovanissima età, essendo il futuro della DEBBY ROLLER TEAM.

I prossimi importantissimi appuntamenti agonistici in sequenza saranno, i Campionati Italiani su Pista per le categorie Ragazzi 12 (12 anni) e Ragazzi (13-14) dal 28 al 30 Giugno a San Benedetto del Tronto e quello delle categorie Allievi (15-16 anni) e Juniores (17-18 anni) a San Giorgio delle Pertiche (PD) dal 4 al 7 Luglio.