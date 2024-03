Pattinaggio artistico, tanti buoni piazzamenti per le Roller Fairies

Si sono svolte sabato e domenica 9 e 10 marzo presso il Palazzetto dello Sport di Montefiascone (VT) le gare di pattinaggio artistico organizzate dalla associazione locale Asd Star Roller Club.

A partecipare ben 18 Roller Fairies: le atlete della Cv Skating della sezione del pattinaggio artistico accompagnate in gara dalle istruttrici federali Jessica Mazza e Rebecca Profumo.

Tanti i buoni piazzamenti ma soprattutto tanti i progressi messi in pista per la soddisfazione delle allenatrici e dei genitori.

“E’ la prima gara della stagione e la prima gara del “nuovo corso” del pattinaggio artistico della Cv Skating – afferma il presidente Riccardo Valentini – in quanto in estate abbiamo provveduto a rinnovare lo staff tecnico. Sono molto soddisfatto di come si sta lavorando, si è creata un’ottima empatia fra atlete e allenatrici e si respira un clima di grande collaborazione e voglia di lavorare. La direzione intrapresa è quella giusta e nello sport quando si lavora bene i risultati arrivano sempre”.

“Siamo contente di come le ragazze si sono esibite – affermano le allenatrici Mazza e Profumo – perché nonostante l’emozione della prima gara annuale, in tante sono riuscite a mettere in pista quanto provato in allenamento. I risultati in queste gare contano il giusto, è molto più importante che noi allenatrici possiamo verificare i progressi ottenuti e capire su quali aspetti lavorare ancora di più. Siamo altresì soddisfatte della fiducia che percepiamo dalle ragazze nei nostri confronti, lavoreremo sodo per farci trovare sempre più pronte ai prossimi appuntamenti”.