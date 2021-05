Pattinaggio artistico, pioggia di medaglie per le Roller Fairies

Tante soddisfazioni per le ragazze della Cv Skating al Trofeo ASC di Fiumicino

Pioggia di medaglie per le Roller Fairies al Trofeo ASC di Fiumicino. Le ragazze della Cv Skating del pattinaggio artistico si sono distinte per bravura, dedizione ed eleganza al trofeo organizzato dalla società locale ed hanno ottenuto eccellenti piazzamenti, dimostrando la propria crescita personale e di tutta la società. Questi i piazzamenti ottenuti, nelle rispettive categorie:

1° posto: Emma Mancino, Rebecca Ciciulla, Elisa Quartullo, Maria Rita Donno, Gloria Balboni, Giorgia Luppino, Alessia Ghironi, Fabrizia Di Marzio;

2° posto: Emma Papa, Siria Carlini, Emma Bonafede, Valeria Leonardi, Ginevra Artigiani, Giulia De Girolamo, Alice Luciani;

3° posto: Miriam Guida, Francesca Secci, Aurora Vesce;

“Abbiamo ottenuto dei risultati straordinari e con tante ragazze diverse – spiega il presidente Riccardo Valentini – a dimostrazione dell’ottimo lavoro delle allenatrici Francesca Maura e Laura Giannini. Proprio il fatto di aver ottenuto così tanti piazzamenti, in diverse categorie e con diverse atlete è sintomo di una metodologia di allenamento che funziona. Per molte era una prima esperienza e siamo felici che sia stata gratificante per tutte. Il pattinaggio artistico è un settore che ci dà e ci darà grandi soddisfazioni”.