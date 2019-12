Pattinaggio artistico, grande spettacolo per il saggio di Natale delle Roller Fairies

Le atlete della Cv Skating si sono esibite in un PalaMercuri gremito in ogni ordine di posto

Un PalaMercuri gremito in ogni ordine di posto ha ospitato il saggio di Natale delle Roller Fairies (foto di Maurilio Mandolfo), le atlete del settore pattinaggio artistico della Cv Skating. Le ragazze, allenate dall’istruttrice Francesca Maura, si sono esibite in un saggio dalla durata di oltre un’ora che ha consentito sia alle atlete più esperte che alle principianti di mettersi in mostra con le proprie capacità davanti al numeroso pubblico presente.

“E’ stato un saggio davvero molto bello – spiega il presidente Riccardo Valentini – e decisamente coinvolgente. Vedere la pista e gli spalti tanto pieni sono stati un colpo d’occhio non indifferente, segnale evidente dell’ottimo lavoro che si sta portando avanti sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista aggregativo. Ringraziamo l’Artistic Skating di Aranova per la splendida partnership che si sta portando avanti e faccio i miei più sentiti complimenti alle istruttrici per l’ottimo lavoro svolto. Il miglioramento delle ragazze è evidente e la strada intrapresa è evidentemente quella giusta”.