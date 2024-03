Pattinaggio artistico, buona esperienza per le Roller Fairies al Trofeo Lazio

Si è tenuta nello scorso fine settimana la prima tappa del Trofeo Lazio di pattinaggio artistico, presso la pista del Tre Fontane di Roma. Alla kermesse organizzata dalla FISR Lazio, ben 1700 le atlete in gara divise nelle varie categorie di età e di capacità.

25 le atlete della Cv Skating in gara con la piccola Francesca Ciciulla che ha vinto il 1° posto nella rispettiva categoria. Per le altre atlete tanti piazzamenti e soprattutto tanta esperienza molto preziosa in ottica futura.

“Le gare della FISR – spiegano le allenatrici Mazza, Profumo e Di Marzio – sono molto impegnative, basti guardare l’altissimo numero di partecipanti. Abbiamo fortemente voluto partecipare proprio per far confrontare le nostre atlete con realtà strutturate e che popolano il mondo del pattinaggio artistico laziale da decenni. Tante sono state le buone indicazioni ricevute dalla gara e tanti gli aspetti su cui lavorare. Torniamo agli allenamenti di tutti i giorni con ancora più motivazione per fare sempre di meglio nel prossimo futuro”.

Queste le atlete Cv Skating che hanno partecipato:

Artigiani Ginevra, Becattini Aurora, Bonifazi Emma, Brundu Diletta, Burro Sara, Camilletti Giulia, Ciciulla Francesca, Ciciulla Rebecca, Corradini Valentina, Dell’Aquila Asia, De Girolamo Giulia, Di Valentino Beatrice, Dominici Asia, Esposito Aurora, Forestieri Rachele, Iodice Viola, Lalli Diana, Mazzalupi Dana, Mazzalupi Delia, Mori Noemi, Passeri Virginia, Portici Irene, Renzi Rebecca, Stortini Virginia, Veccia Aurora.

Allenatrici: Jessica Mazza, Rebecca Profumo, Fabrizia Di Marzio.