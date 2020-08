Paterna (Fdi) : “Soddisfatta per la nomina ad assessore di Sacripanti”

A nome di Fratelli d’Italia Tarquinia esprimo soddisfazione per la nomina ad assessore dell’Università Agraria del nostro consigliere Alessandro Sacripanti.

Come già espresso dal nostro coordinatore provinciale Massimo Giampieri esprimo soddisfazione per l’importante risultato ottenuto dal partito, in termini di rappresentanza sul territorio ( due consiglieri ed un assessore all’università agraria ed un consigliere comunale).

La crescita del partito è frutto del lavoro costante a favore della cittadinanza.

L’ assessore Sacripanti sarà attivo e supportato dai membri del partito nel rappresentare proposte a favore dell’utenza dell’Università Agraria.

Al neo assessore i nostri migliori auguri per il nuovo incarico.

A dichiararlo Valentina Paterna Coordinatore di Fratelli d’italia Tarquinia