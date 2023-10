Passerelli rinuncia ufficialmente all’incarico, all’Ater porte aperte a Fasoli

Antonio Passerelli ha rinunciato all’incarico in Ater che gli era stato affidato dalla regione Lazio, salvo poi saltare, anche per le pressioni della Lega, prima della firma del decreto da parte del governatore Francesco Rocca. A questo punto non dovrebbero esserci più dubbi sull’individuazione del nuovo numero uno dell’azienda per l’edilizia residenziale pubblica, che dovrebbe essere quella di Massimiliano Fasoli.