Passaggio della Campana, Gianfranco Ciatti nuovo presidente del Lions Club Civitavecchia

Venerdì 28 giugno, in orario serale, presso l’Hotel San Giorgio di Civitavecchia si è svolto il Passaggio della Campana del Lions Club Civitavecchia Porto Traiano, ottimamente condotto dal Cerimoniere di Club Benedetto Marasà; questa manifestazione è stata necessaria al rinnovo delle cariche del nostro Club per l’Anno Lionistico 2024/2025.

Ospiti del Club: Sindaco del Comune di Civitavecchia Marco Piendibene, accompagnato da Stefania Barbaranelli; Presidente di Zona 4A del Distretto 108L Primula Ferranti; Presidente del Lions Club Civitavecchia S. Marinella Host Giancarlo Drosi, accompagnato da Daniela Etna;

Presidente uscente del Lions Club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini Walter Zambelli accompagnato da Paola Nocchi; Presidente entrate del Lions Club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini Adelio Dal Mas accompagnato da Patrizia Bellesi; Presidente del Lions Club Montefiascone Falisco Vulsineo Marco Trevi; Presidente sez. FIDAPA BPW Italy Sezione di Civitavecchia Laura Gurrado.

In apertura sono stati ascoltati gli inni nazionali del Canada, in onore del Presidente Internazionale, dell’Unione Europea e dell’Italia ed è stata data lettura del Codice dell’etica lionistica. La Leonessa Sesta Cherubini, per conto delle Leonesse di Club, ha consegnato a Pietro Messina, Presidente dell’Ass. Il Ponte, un contributo per il progetto “Le Coccinelle”, a favore delle ragazze madri in stato di indigenza.

A seguire, i saluti a cura del Sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene che ha auspicato collaborazione con il Lions Club Civitavecchia Porto Traiano. La Presidente uscente Sara Fresi ha ringraziato tutti i Soci del Club per gli importanti risultati raggiunti, ha ricordata la socia scomparsa Anna Maria Meoli e la realizzazione di 52 attività di servizio a favore della nostra Comunità, con spirito di amicizia e solidarietà che contraddistinguono le azioni dei Lions. La Presidente di Zona 4A Primula Ferranti ha ringraziato tutti i Clubs della Zona per la fattiva collaborazione e per la qualità dei Service svolti durante l’annata lionistica.

Successivamente la Presidente Fresi ha consegnato la spilla al Presidente entrante Gianfranco Ciatti, il quale ha comunicato le attività di servizio in previsione del prossimo anno lionistico, ringraziando anticipatamente i soci per la futura cooperazione.

Le cariche per l’Anno Lionistico 2024 / 2025:

Presidente: Gianfranco Ciatti

1° Vice Presidente: Maurizio De Paolis

2° Vice Presidente: Guglielmo Pepi

Past Presidente: Sara Fresi

Tesoriere: Alberto Brandolini

Segretario e Informatico: Luigi Mattera

Cerimoniere: Claudio Saladini

Presidente Comitato soci: Primula Ferranti

Responsabile Service Team (GST): Eleonora Roscioni

Responsabile LCIF di Club: Sara Fresi

Censore: Pietro Messina

Consiglieri: Primula Ferranti, Sara Fresi, Eleonora Roscioni, Rosella Iacomelli, Benedetto Marasà, Domenico Vetturini, Elena Regiroli

Revisori dei Conti: Aligi Papisto, Rosella Iacomelli, Domenico Vetturini

Foto: credits Claudio Saladini.