Passa il bilancio della Giunta Tedesco, i malpancisti della Lega rientrano nei ranghi. Ampia maggioranza con la “stampella” Petrelli

Niente crisi, anzi, alla fine l’amministrazione Tedesco esce rinfrancata e rafforzata da quest’ultimo consiglio comunale. Il bilancio consolidato passa con 14 voti, compresi quelli dei dissidenti leghisti Raffaele Cacciapuoti, Elisa Pepe e Pasquale Marino, oltre alla “stampella” dell’opposizione Vittorio Petrelli. Dunque la Giunta va avanti e lo fa con ampia maggioranza, in una delle giornate più difficili, almeno come pronostico della vigilia. Tutto è cambiato con la presenza di Cacciapuoti, raggiunto poi dagli altri due “malpancisti”. Anche se nel suo intervento, il leghista è stato chiaro: “I problemi non sono affatto risolti, nella Lega le cose non vanno, mentre la fiducia in Tedesco non è mai venuta meno. Resteremo in questo partito, non passeremo al Gruppo misto”.