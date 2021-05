Passa il bilancio della Fondazione Cariciv con un milione di passività a causa di Mecenate e della svalutazione di titoli

Questo il commento della presidente Gabriella Sarracco che ha preceduto il voto della rielezione: “Il lavoro svolto in questi anni è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo riorganizzato personale, affittato gli immobili di via Guglielmi, dato in comodato gratuito immobili alla Asl e alla storica televisione locale Trc e chiuso le parentesi legate alla scuola e a Mecenate. Abbiamo realizzato bandi e fatto un lavoro incredibile con il tavolo della solidarietà in questi anni di pandemia. Puntando soprattutto sul sociale. Ma soprattutto stiamo risanando questo ente facendoci carico delle passività dovute dagli errori del passato. Ringrazio il personale della Fondazione Cariciv che ha lavorato sodo nonostante il ridimensionamento subito. Ringrazio l’organo di Indirizzo e CDA per quanto fatto”. Per quanto riguarda il bilancio si è approvata una perdita di oltre un milione di euro dovute alla chiusura di Mecenate e alla svalutazione di alcuni titoli. “La gestione corrente è sana – spiega il DG Bargiacchi -. Le svalutazioni sono state necessarie e obbligatorie come la ricezione delle passività di Mecenate. Guardiamo al futuro con ottimismo sia per quanto riguarda le future plusvalenze sia per quanto riguarda le cause in corso”. “Voglio ringraziare l’organo che mi ha accordato nuovamente la fiducia – ha concluso la Sarracco – anche l’ACRI Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio si è complimentata per il lavoro di risanamento che stiamo facendo con questo ente grazie al supporto di tutti. Andiamo avanti”.