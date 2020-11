Pasquale Marino passa alla Lega. Il Carroccio torna a 5 consiglieri comunali

Pasquale Marino passa alla Lega di Civitavecchia. La notizia non è ancora ufficiale, ma l’attuale consigliere comunale indipendente avrebbe oramai deciso di accettare il corteggiamento del Carroccio locale. Così i salviniani in consiglio comunale tornano ad essere cinque, lo stesso numero di quando l’amministrazione Tedesco si è insediata al Pincio. Lega che ad un certo punto era addirittura calata fino a due soli consiglieri, successivamente e in concomitanza dell’approdo di Antonio Giammusso come coordinatore locale, il graduale recupero.