Pas sempre nella bufera, si dimette l’amministratore. Ipotesi privatizzazione più vicina

Non c’è pace per la Port Authority Security, la società in house dell’Autorità di Sistema Portuale che si occupa della sicurezza nello scalo marittimo locale. L’assemblea dei soci che si doveva svolgere mercoledì scorso è saltata e l’amministratore unico dell’azienda si è anche dimesso. Meeting teoricamente rinviato al prossimo 21 luglio, ma oramai sul futuro anche a strettissimo giro della partecipata non ci sono più certezze.

Una bella bega, una delle tante, per il presidente di Molo Vespucci Pino Musolino che a questo punto potrebbe lavorare verso una strada alternativa, utile ad evitare il possibile precipizio. Da mesi si parla insistentemente dell’ipotesi di privatizzare l’azienda, un modo per ridurre drasticamente i costi di gestione e tenere in piedi i servizi. Obiettivo prioritario mantenere i livelli occupazionali, le unità da salvare sono almeno 66 (compreso Gaeta).