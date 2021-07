Pas, Pd: “Grazie a Musolino per come ha risolto la vertenza dell’azienda”

“Ringraziamo il Presidente Musolino per aver risolto positivamente la vertenza sulla Pas, in linea con le aspettative che il Forum ha più volte rappresentato. Apprezziamo l’apertura del Presidente alle esigenze dei lavoratori, un modus operandi che ci fa ben sperare per un futuro in cui, soprattutto in una realtà come quella portuale, c’è bisogno non solo di una figura dall’alto profilo professionale e tecnico, ma anche di sensibilità ed empatia nei confronti delle centinaia di unità lavorative che vivono il nostro scalo. Siamo certi che il Presidente Musolino sappia esprimere al meglio questo doti”.