Partite le iscrizioni al “San Romolo”. L’Assessore Napoli: “E’ il festival più inclusivo d’Italia”

Si scaldano i motori per il festival di San Romolo. L’evento inclusivo che vede protagonisti ragazzi diversamente abili e band locali protagonisti ha già la sua data: il 26 marzo.

Quest’anno l’evento sarà realizzato in sinergia con il Comune grazie alla collaborazione con l’assessore ai servizi sociali Cinzia Napoli: “Credo questo sia il festival musicale più inclusivo d’Italia. Difficilmente si vede un evento in cui ragazzi diversamente abili sono gli assoluti protagonisti insieme ad ospiti musicali e professionisti di settore”. Il format è sempre lo stesso delle precedenti edizioni: “Le band locali si sfideranno attraverso cover di Sanremo. Tutti i gruppi parteciperanno per vincere due premi. Il premio San Romolo che verrà assegnato dalla giuria e dal voto del pubblico e il premio Fondazione Cariciv che verrà assegnato alla band che saprà raccogliere più fondi per l’associazione che si occupa di ragazzi con sindrome dello spettro autistico Spazio Eira” ha spiegato la Napoli. “Tutte le novità, e sono tante, verranno spiegate attraverso una conferenza stampa. Intanto vogliamo invitare tutte le band ad iscriversi. C’è tempo da oggi fino al 22 febbraio. I vincitori oltre ad aver aiutato i ragazzi di Spazio Eira avranno la possibilità di registrare un videoclip. La giuria quest’anno sarà composta anche di produttori musicali e da gestori di locali molto in voga di Roma. Insomma ci sarà sicuramente il modo di farsi notare, divertendosi e facendo beneficenza” ha spiegato Giordano Tricamo, uno degli organizzatori.

“Voglio ringraziare il sindaco Tedesco e l’assessore Napoli che hanno sposato questo progetto fondamentale per i nostri ragazzi. Il grande successo degli scorsi anni ci ha ripagato di tanti sforzi e siamo orgogliosi del fatto che il comune abbia voluto condividere questo percorso con noi. Un grazie anche a Gabriella Sarracco e alla Fondazione Cariciv che sono con noi sin dall’inizio di questa avventura” ha spiegato il presidente dell’associazione Spazio Eira Viviana Astuti. Il link per iscriversi è il seguente: “www.sanromolo.show”.