Parte la campagna elettorale di Cristian Bufi, candidato di Risorgimento Socialista

Si è svolta, giovedì 11 aprile, la “Cacio e pepe socialista”, iniziativa di apertura della campagna elettorale di Cristian Bufi, candidato sindaco di Civitavecchia, e della lista “Risorgimento Socialista – Bufi sindaco” che lo sostiene.

“Si è trattato – ha dichiarato Bufi – di una apertura di campagna controcorrente, cui hanno aderito candidati e simpatizzanti. Non si è trattato né di panem et circensem né di un pasto gratis con comizio. In quest’ottica ognuno di loro ha pagato per se”. Abbiamo chiamato a noi, ed hanno aderito, persone che hanno a cuore la città e che intendono la politica come servizio alla collettività e come impegno per una idea di città solidale, giusta, vivibile, decorosa, in cui il lavoro sia un diritto per tutti.

Ha proseguito Cristian Bufi: “Il clima disteso e conviviale ha favorito la discussione. Sono stati toccati i temi caldi del destino di Civitavecchia: dal lavoro alla situazione delle periferie, dall’ottimizzazione della raccolta differenziata alla cultura e al turismo, da Enel al Porto. Questo con un’ampia convergenza di idee e di visioni tra sindaco, candidati consiglieri ed uditorio”.

All’evento è stato presente, tra gli altri, Franco Bartolomei, coordinatore nazionale di Risorgimento Socialista.