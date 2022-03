Parte bene la raccolta dei farmaci per l’Ucraina. L’iniziativa delle Comunali

Parte bene presso le farmacie comunali del gruppo CSP srl “Aurelia”, “Boccelle”, “Calamatta”, “Cisterna” e “Matteotti” la prima giornata di raccolta dei farmaci per la popolazione dell’Ucraina colpita dalla guerra per far fronte alle necessità più urgenti.

L’iniziativa denominata “Farmacisti per l’Ucraina”, promossa dall’Ordine dei farmacisti della provincia di Roma, di concerto con Federfarma Roma e con il supporto operativo della Croce Rossa provinciale, si svolgerà in tutte le farmacie comunali di Civitavecchia dal 9 al 16 marzo 2022. La lista dei prodotti da donare, redatta a cura della Croce Rossa Italiana, che si occuperà di ritirare il materiale raccolto in farmacia e di trasferirlo direttamente nei territori di guerra, è disponibile in tutte le farmacie comunali e online. Siamo certi che anche in questo momento di grave difficoltà e incertezza, i cittadini saranno in prima linea per aiutare chi soffre, esprimendo vicinanza, sostegno e aiuto concreto alla popolazione ucraina, unitamente alla ferma condanna alla guerra e alle violenze. Chiunque volesse aderire alla iniziativa, potrà farlo, recandosi presso le Farmacie comunali: