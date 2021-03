Parità di genere, la Rete degli studenti medi di Civitavecchia manifestano a Piazza Fratti

Gli studenti di Civitavecchia domani si raduneranno presso Piazza Fratti alle ore 15, per manifestare a gran voce in favore della lotta femminista e per la parità di genere, in vista dell’8 Marzo. “Ancora oggi sono fin troppe le piccole e grandi discriminazioni che avvengono nelle nostre città e nelle nostre scuole, e questo non deve passare assolutamente inosservato – affermano gli organizzatori della Rete degli studenti medi di Civitavecchia- vogliamo scuole inclusive e a misura di studentessa. Chiediamo un futuro di eguaglianza e di giustizia, privo dei tanti retaggi di stampo patriarcale che continuano ad opprimere la società. Manifestiamo affinché le nostre voci siano ascoltate, non possiamo più rimanere in silenzio mentre i nostri diritti e i nostri valori vengono calpestati giorno dopo giorno, davanti ai nostri occhi. Siamo tutti e tutte responsabili della realtà in cui viviamo ed è nostro dovere morale mobilitarci affinché questa migliori. Siamo pronti e pronte ad agire attraverso questa manifestazione che è solo un piccolo primo passo verso un grande cambiamento”.