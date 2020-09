Dopo la vittoria contro l’Ottavia è arrivato un pareggio in rimonta per il Città di Cerveteri che ha impattato 4-4 contro l’Atletico Lazio. I padroni di casa partono forte e dopo nove minuti sono in vantaggio con Millozzi. La risposta degli ospiti non si fa attendere ed arrivati al 14’pt il risultato è ribaltato sul 3-1 grazie alle due reti di Fioravanti intervallate dal gol di Cissè. Il Cerveteri ci mette qualche minuto a scuotersi ma al 24’pst accorcia le distanze grazie ad un rigore trasformato da Mariani. Nel finale di tempo però arriva la doccia gelata per i padroni di casa perchè al 46’pt Di Gioacchino segna il 4-2. Nella ripresa, grazie anche ai cambi, il Cerveteri riesce a pareggiare grazie al gol al 9’st di Savarino ed a quella di Lavagnini che con un tiro dai venti metri al 12’st porta il risultato sul 4-4 con cui si chiuderà la gara.