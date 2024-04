“Parco Quartaccia, la messinscena del primo maggio continua”

Riceviamo e pubblichiamo. E’ di poche ore la notizia che presso il Parco della Quartaccia a Santa Marinella, sono partiti i lavori di manutenzione e riordino per l’anniversario della sua inaugurazione. E’ da un anno infatti che non risultano esserci segnali di vita su quell’area abbandonata.

Dopo l’inaugurazione farsa, la sua costante chiusura in stato di abbandono e la sparizione delle panchine apparse poi miracolosamente in un altro parco della città, siamo di fronte all’ennesima, quanto scandalosa, messinscena in atto. Essa è stata ritratta da una foto inequivocabile, si vedono da stamattina operai, ruspe e scarrabili all’opera, segno evidente di qualche piano segreto.

Peccato che il Sindaco non abbia fatto i conti con il meteo che dà pioggia a catinelle, del resto non essendoci nemmeno gli alberi – la cui piantumazione era stata promessa dal Sindaco per l’inverno – sarà difficile il consueto giochetto di prestigio. Si dia continuità alla sistemazione ed alla manutenzione, ad un anno dalla sua inaugurazione, il Sindaco insiste solo con interventi non risolutivi. Vediamo però se andrà meglio tra qualche giorno, con la Casa della Salute in Via della Libertà. Il direttivo del Centro Studi Aurhelio.