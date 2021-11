Parco archeologico alla Frasca, l’assemblea alla Pucci per sapere che fine faranno le “casette di legno”

Il pomo della discordia è rappresentato dalle famose “casette di legno”, una ventina di mini costruzioni installate da anni ad un passo dal mare e che, secondo la riqualificazione pensata dall'Adsp verrebbero in parte demolite, per essere ricostruite in una zona diversa, più interna

Si terrà oggi pomeriggio a partire dalle 17,30 l’assemblea pubblica in aula Pucci sul futuro della Frasca. Dopo le relazioni introduttive dell’architetto Enza Evangelista e dell’ingegner Maurizio Marini, interverranno il Sindaco Ernesto Tedesco, l’Assessore Leonardo Roscioni, il presidente del consiglio comunale Emanuela Mari e i gruppi di maggioranza. Per il progetto di riqualificazione da oltre 10 milioni di euro interamente finanziato dall’Autorità di Sistema Portuale. Il pomo della discordia è rappresentato dalle famose “casette di legno”, una ventina di mini costruzioni installate da anni ad un passo dal mare e che, secondo la riqualificazione pensata dall’Adsp verrebbero in parte demolite, per essere ricostruite in una zona diversa, più interna. Cosa che non trova d’accordo i concessionari. Oggi il confronto per capire se la riqualificazione sarà solo rimandata o definitivamente cassata.