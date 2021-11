Parco archeologico alla Frasca, avanti piano. Incontro ok fra Adsp, Comune e concessionari delle “casette”

Si è svolto ieri pomeriggio un incontro informale in Autorità di Sistema Portuale per il futuro della Frasca. All’ordine del giorno l’intervento di riqualificazione della pineta e il recupero dei siti archeologici Cappelletto, Columnia, Torre Bertalda dopo il rinvio nell’ultima seduta in aula Pucci. Presenti per l’ente marittimo il dirigente Maurizio Marini, per il Comune di Civitavecchia l’assessore all’urbanistica Leonardo Roscioni, in rappresentanza anche del dirigente Mauro Nunzi, impossibilitato a presenziare per un impegno dell’ultimo minuto, il legale di alcuni concessionari delle famose casette di legno. Quest’ultimi volevano delle garanzie sulle loro strutture, che da piano dell’Authority verrebbero demolite. Cosa confermata, anche se le stesse saranno recuperate in versione più nuova e funzionale all’interno. Rassicurazioni sono giunte anche sulla fruibilità della Frasca, con gli accessi al mare che saranno garantiti. Ora si lavorerà su un emendamento da affiancare alla delibera che dovrà essere portata a stretto giro in consiglio comunale per il cambio di destinazione d’uso.