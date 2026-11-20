“Il parco Antonelli è ancora nel degrado, a quando la manutenzione necessaria?”. Se lo chiedono alcuni residenti della zona che evidenziano le criticità che attanagliano l’area verde, attesa da una nuova gestione. “Soprattutto i giochi dei bambini non accessibili e l’erba incolta la fanno da padrone”.
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“Parco Antonelli ancora nel degrado, a quando la manutenzione necessaria?”
Se lo chiedono alcuni residenti della zona che evidenziano le criticità che attanagliano l'area verde, attesa da una nuova gestione