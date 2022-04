Parcheggi “selvaggi” al Mercato, mano pesante sulle sanzioni la vigilia di Pasqua

Occhio ai parcheggi selvaggi fra oggi e domani. Saranno infatti ancora attivi i mezzi per la rimozione forzata fin dalle prime luci dell’alba di domani per chi lascerà la macchina al Mercato. Per gli esercenti quella che sta per arrivare sarà una giornata importante sul fronte della vendita dei prodotti. Dal Pincio si chiede massima attenzione da parte dei proprietari delle auto, i quali rischiano di ritrovare il mezzo al deposito con allegata una multa salata.