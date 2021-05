Parcheggi, Morbidelli: “Il Pd ha partecipato ai lavori della commissione che hanno stabilito le modifiche alle tariffe in zona mercato”

A proposito di tariffe parcheggi Roberta Morbidelli, presidente della commissione Commercio, puntualizza alcuni aspetti dopo la nota stampa del Pd. “Le tariffe dei parcheggi blu sono state adeguate a seguito di richiesta da parte degli operatori del mercato, richiesta regolarmente espressa in audizione durante i lavori della nostra commissione. Per dover di cronaca dobbiamo dire che in commissione erano presenti anche esponenti del Pd che non hanno espresso nessuna contrarietà: anzi, colgo l’occasione per ringraziare il consigliere Piendibene, che ha dato il contributo concreto ai lavori dell’organo consiliare”. “In realtà – precisa ancora la consigliera Morbidelli – l’adeguamento delle tariffe delle sosta era già stato deliberato dalla giunta Cozzolino: c’è un provvedimento a firma dell’allora assessore D’Antò, risalente al 2019, che prevede la sosta giornaliera ad € 6.00 la quale ci sembrava francamente troppo esosa per le tasche dei cittadini. Pertanto abbiamo optato per un adeguamento minimo al fine di garantire maggior ricambio ai parcheggi adiacenti al mercato, senza gravare eccessivamente sugli utenti della strada”.