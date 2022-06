Parcheggi, il Comune di Santa Marinella corregge il tiro: area ex Fungo torna gratuita

Alcune importanti delibere sono state approvate questa mattina dalla Giunta Municipale del Sindaco Pietro Tidei. Tra gli atti votati dagli assessori è presente l’approvazione del primo stralcio per la realizzazione del collettore fognario, opera che si era resa necessaria per addivenire alla conclusione dei lavori di ampliamento di Via della Colonie. Inoltre è stato affidato in house alla Santa Marinella Servizi anche l’appalto per la sorveglianza delle spiagge libere.

Parcheggi. Come anticipato nei giorni scorsi al termine della riunione operativa che si era svolta nella sede comunale tra i vertici della multi servizi, presieduta dal sindaco Tidei è stata approvata anche la delibera che ratifica e rende attuative le novità introdotte in merito al servizio di sosta a pagamento, che sono state disposte per andare incontro alle richieste di modifiche avanzate dai cittadini e dagli operatori commerciali di Santa Marinella, l’intera area di parcheggio sorta sui terreni dell’ex Fungo, su espressa disposizione del sindaco tornerà ad essere completamente gratuita mentre alcuni stalli blu interesseranno sempre nella zona centrale Largo Gentilucci. È stata confermata anche la possibilità per gli operatori commerciali con particolare riferimento ai gestori di attività turistico ricettive di acquistare abbonamenti al costo ridotto, usufruendo delle tariffe minime riservate ai residenti da cedere ai propri dipendenti o clienti. Inoltre sono state rimosse le strisce blu realizzate in via Volta e in via Fermi dal civico 6. Reintrodotta una sola volta al giorno per ciascun veicolo la sosta gratuita di 20 minuti. “Mi auguro che con la puntuale ed immediata correzione di alcuni errori che erano stati commessi nella realizzazione degli stalli a pagamento ma soprattutto con i correttivi che sono stati disposti oggi dalla giunta si sia dato un segnale di grande disponibilità al dialogo di questa amministrazione sempre pronta ad accogliere le istanze della popolazione”.