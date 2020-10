Parcheggi, da oggi le nuove tariffe

Abbonamenti stalli blu. Aumenti previsti per i non residenti e novità per i residenti.

Novità sulle tariffe della sosta nelle aree blu. Il sito internet istituzionale e la pagina Facebook del Comune di Tarquinia hanno diffuso nella giornata di ieri una nota sul servizio di installazione parcometri e sul controllo delle aree sosta e parcheggi. Molti già i commenti a seguito delle novità comunicate dal Comune circa i parcheggi a pagamento. Aumenti previsti per i non residenti e novità per i residenti.

“Le nuove tariffe differenziate per i residenti nel territorio – recita la nota – avranno decorrenza dal 01 ottobre 2020 e saranno così distinte:

– Abbonamento mensile interno al Centro Storico:

Residenti € 15,00 Non residenti € 20,00

– Abbonamento mensile Lido ed aree esterne al Centro Storico Residenti € 10,00 Non residenti € 20,00

– Abbonamento mensile completo (interno ed esterno al Centro Storico) Residenti € 20,00 Non residenti € 30,00 ”

La tariffa residenti è valida per tutti i residenti del comune che si saranno accreditati e registrati con la targa del proprio autoveicolo (un autoveicolo autorizzato per ciascun proprietario). A tal fine si potrà compilare l’autodichiarazione tramite l’App InSpiaggia, mentre i possessori del contrassegno pass come previsto dall’art.4 comma 1 del disciplinare ZTL, usufruiscono della gratuità della sosta con l’esposizione del contrassegno.

“L’orario in cui è in vigore la disciplina degli spazi a pagamento non custoditi – continua la nota – è reso pubblico, a cura della società Ditech srl, con apposito avviso posto agli ingressi di tutte le aree: Periodo invernale (01/09 – 31/05) dalle ore 8:00 alle ore 19:00 inclusi festivi Periodo estivo (01/06 – 31/08) dalle ore 8:00 alle ore 22:00 inclusi festivi”.