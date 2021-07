Parcheggi blu, la delegata al mercato Roversi precisa: “Gli accordi riguardavano solo il ricambio per la mattina”

"Sulla fascia pomeridiana e gli altri stalli blu inseriti non ho alcuna responsabilità. Ci tengo a precisare che sono la delegata del sindaco ma le decisioni finali non le prende certo la sottoscritta"

Aveva sollevato diverse polemiche l’uscita della delegata al mercato Alessandra Roversi sulla questione legata ai parcheggi blu alla trincea. Ora arrivano le precisazioni. “Mi sono state attribuite delle posizioni che non sono affatto le mie. Gli accordi presi in commissione commercio erano legati solo ed esclusivamente al ricambio per quello che riguarda la mattina e il costo di 0,50 centesimi per la prima ora di parcheggio. Sulla fascia pomeridiana e gli altri stalli blu inseriti non ho alcuna responsabilità. Ci tengo a precisare che sono la delegata del sindaco ma le decisioni finali non le prende certo la sottoscritta”.