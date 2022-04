Papa Francesco arriva Civitavecchia, visiterà il Carcere di Borgata Aurelia

Visita speciale a Civitavecchia, quella di Papa Francesco che domani farà capolino in città per andare al Carcere di Borgata Aurelia, forse per officiare la messa in cena domini. Una visita che non avrà carattere istituzionale e pubblico, non parteciperà infatti il sindaco Tedesco e le altre figure istituzionali. Bergoglio ha voluto che il passaggio fosse strettamente riservato. Dopo 35 anni dunque torna il Papa a Civitavecchia, l’ultima volta toccò a Giovanni Paolo II, quando l’allora Pontefice però incontrò istituzioni, cittadini e lavoratori portuali, visitò la centrale di TVN e chiuse la giornata in città con la Messa a viale Garibaldi.